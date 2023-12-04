Россиянам объяснили подорожание пельменей и колбасы

Стоимость пельменей и колбасы в России с начала 2023 года выросла на 20 %

Средняя стоимость килограмма пельменей в российских несетевых магазинах выросла до 394 рублей. По данным Telegram-канала Shot, за год полуфабрикаты выросли в цене на 20 процентов.

В ноябре пельмени в рознице подорожали на восемь процентов. Каждый месяц стоимость росла на один-два процента. С октября цены изменились на два процента, а с августа — на пять процентов. Колбасные изделия с начала года подорожали на девять процентов, до 495 рублей за килограмм в среднем. С августа цены выросли на шесть процентов.

Подорожание объяснили нехваткой мясных полуфабрикатов из-за распространения чумы и гриппа — за сентябрь на Кубани из-за вспышки АЧС уничтожили 57 тысяч свиней. На одном из крупнейших предприятий Вологодской области уничтожили 493 тысячи кур после обнаружения птичьего гриппа.

Также в 2023 году подорожали коньки, санки и ледянки: их стоимость перед Новым годом увеличилась на 8-40 процентов. По словам продавцов, стандартные санки можно приобрести от 3,6 до 3,9 тысячи рублей, а годом ранее цены на них составляли 2,6-2,8 тысячи. Средняя стоимость коньков поднялась до 7000 рублей для взрослых и 10-11 тысяч для детей.