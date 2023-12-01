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14:27, 1 декабря 2023Экономика

Россиянам объяснили рост цен на санки и коньки

Перед Новым годом цены на санки и коньки в России выросли на 8–40 процентов

Фото: Unsplash

Стоимость коньков, санок и ледянок в России перед Новым годом увеличилась на 8–40 процентов. Об этом сообщает Mash.

Цены на стандартные санки, по словам продавцов, сейчас варьируются от 3,6 до 3,9 тысячи рублей. Годом ранее их можно было купить за 2,6–2,8 тысячи. Также продавцы рассказали о дефиците санок со складными ручками.

Средняя стоимость коньков на сегодняшний день — от 7 тысяч рублей для взрослых, и от 10–11 тысяч для детей. За год цены на них изменились на 10–15 процентов.

Стоимость ледянок прибавила 8–23 процента к прошлому году. Компании объясняют это изменениями в логистике и стоимости материалов, из которых изготовляются аксессуары для зимних видов спорта. Тем не менее, они уверены, что спрос сохранится.

Ранее стало известно, что в России подорожал один популярный вид развлечений. За последнее десятилетие средняя стоимость видеоигр на диске выросла трехкратно, достигнув 6,43 тысячи рублей. В 2014 году купить физический носитель с игрой можно было за 2,21 тысячи, а в 2022-м — за 3,68 тысячи рублей. В разы снизились и объемы продаж: с более полутора миллионов штук в 2014 году до 134 тысяч экземпляров в 2023-м.

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      Лилиана Набиуллина
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