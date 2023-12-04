Душивший медсестру россиянин остался безнаказанным из-за «недостаточных побоев»

На Алтае медсестра заявила о напавшем на нее и оставшемся безнаказанным мужчине

В Алтайском крае медсестра заявила о напавшем на нее мужчине, который остался безнаказанным из-за «недостаточных побоев». Слова пострадавшей россиянки приводит сообщество «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».

По словам женщины, неизвестный напал на нее в октябре этого года. Он повалил медсестру на пол, стал душить и выдергивать волосы. Помимо этого, пытавшаяся оказать сопротивление женщина подвернула ногу.

Проведенная по факту нападения экспертиза установила, что нанесенные горожанке побои «не причинили вреда здоровью». В связи с этим медсестра заявила, что не чувствует себя в безопасности и призвала принять меры для защиты медработников от нападений.

Ранее в Югре пациент напал на медсестру, вооружившись хирургическими ножницами. В то же время еще один пациент, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сломал нос охраннику.