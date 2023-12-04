Популярная российская ведущая ответила на слухи о возможной эмиграции

Телеведущая Елена Летучая заявила, что не собирается уезжать из России

Популярная российская телеведущая Елена Летучая ответила на слухи о возможной эмиграции на фоне сообщений о том, что она получила визу в США. В своем Telegram-канале она заявила, что не собирается уезжать из России.

«Меня распяли, конечно, за то, что я выложила ребят, которые помогли мне сделать визу. Хотя я подала и на американскую, и тут же на австралийскую, мне дали японскую на три года. И это никаким образом не связано ни с чем, просто мы путешествуем», — высказалась Летучая.

Телеведущая призналась, что не смогла бы жить нигде, кроме России. «Я очень люблю Россию, очень много путешествую по России, езжу снимать фильмы», — отметила она и добавила, что считает Россию самой красивой страной.

Летучая также добавила, что, по ее мнению, россияне любят романтизировать эмиграцию. «Эмиграция — не для всех, не для меня точно», — заключила она.

В середине ноября Летучая сообщила, что они с мужем Юрием Анашенковым получили туристические визы в США. Тогда же ведущая заверила, что не планирует переезжать в Америку.