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09:41, 4 декабря 2023Ценности

Эмили Ратаковски поделилась новыми фото в откровенным наряде с декольте

Фото: @emrata

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась новыми фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя манекенщица разместила серию снимков, на которых запечатлена у новогодней елки. Для съемки знаменитость надела коричневые брюки и короткую кофту красного цвета, оформленную глубоким декольте. В качестве украшений она выбрала две золотые подвески.

Кроме того, Ратаковски опубликовала архивный кадр, на котором позирует у елки в черных спортивных штанах, зеленой футболке и с платком на шее.

В ноябре Ратаковски снялась в откровенных нарядах для австралийской версии журнала Vogue и раскрыла подробности развода с мужем. По ее словам, в браке она была очень несчастна, но ей долго не хватало смелости уйти от супруга.

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      Мария Винар
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