Ратаковски снялась в откровенных нарядах и раскрыла подробности развода с мужем

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в откровенных нарядах для австралийской версии журнала Vogue и раскрыла подробности развода с мужем. Соответствующий материал появился на сайте издания.

32-летняя манекенщица предстала перед камерой, лежа на деревянном столе в бежевых бра и мини-юбке с блестящей отделкой бренда Miu Miu и меховых туфлях Duran Lantink. Кроме того, она примерила обнажающий грудь металлический топ и золотистую юбку Rabanne и шубу оттенка Bottega Veneta с кроп-топом.

Знаменитость рассказала, что планирует написать книгу о разводе с режиссером Себастьяном Бер-Макклардом. По ее словам, в браке она была очень несчастна, но ей долго не хватало смелости уйти от супруга. Ратаковски отметила, что в тот момент чрезмерно похудела, пыталась принимать антидепрессанты и была уверена, что с ней что-то не так.

«Наш мир сильно изменился, поскольку женщины зарабатывают столько же или больше денег, чем их партнеры. В то же время они вынуждены нести бремя эмоциональных и материальных обязанностей, работать по дому. (...) Брак не всегда является честной сделкой», — заключила модель.

Эмили Ратаковски развелась с Себастьяном Бер-Макклардом летом 2022 года из-за его измен. Супруги состояли в браке четыре года. В 2021-м у них родился сын Сильвестр Аполло.