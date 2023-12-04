Еврокомиссия выполнила условия по началу переговоров о вступлении Украины в ЕС
ЕК подготовила рекомендации для начала переговоров о вступлении Украины в ЕССюжетВступление Украины в ЕС:
Еврокомиссия подготовила (ЕК) рекомендации для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы со своей стороны сделали рекомендации по началу переговоров. Теперь страны Евросоюза должны принять решение», — приводит агентство заявление пресс-службы ЕК на брифинге в Брюсселе.
Представители канцелярии подчеркнули, что украинская сторона выполнила все условия для начала переговоров.
Ранее ЕК захотела ускорить процедуру одобрения начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Изначально предполагалось, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться не раньше марта 2024 года.