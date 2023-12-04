Европеец совратил подростка в Таиланде и откупился взяткой

Полиция Таиланда расследует заявление иностранца о том, что он дал властям взятку в обмен на освобождение от обвинений в педофилии. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

Уточняется, что поводом для разбирательства стал выход документального фильма немецкого издания Deutsche Welle (внесено в реестр иностранных СМИ-иноагентов) «Секс-туристы в Таиланде». В нем 55-летний европеец Йенс Кирх (Jens Kirch) признается, что ему удалось откупиться от обвинений в совращении девочки-подростка взяткой в один миллион батов (2,6 миллиона рублей).

По данным источника, Кирх встретил несовершеннолетнюю секс-работницу в ночном клубе Cobra Beer Bar в Паттайе и занялся с ней сексом в номере отеля. Немца арестовали в сентябре 2022 года после рейда в заведении, в ходе которого выяснилось, что его владельцы занимались торговлей детьми.

После ареста Кирх решил бежать из страны. Он заплатил 700 тысяч батов (1,8 миллиона рублей) в качестве залога и судебных издержек, а потом еще миллион — местным чиновникам, после чего благополучно перебрался во Франкфурт.

Теперь тайской полиции предстоит выяснить, кто получил взятку от Кирха и помог ему избежать наказания.

Ранее сообщалось, что мужчина десять раз изнасиловал 15-летнюю девочку на британской заморской территории Гибралтар и попал под суд. Известно, что виновный — 25-летний Педр Луис Гарсия Вальехо — работал сиделкой.