В Йошкар-Оле пройдет первый фестиваль современного искусства

В Йошкар-Оле 10 декабря откроется первый фестиваль современного искусства «КРАСОТА». Об этом сообщает МЭТР.

Мероприятие продлится до 10 марта 2024 года. Его цель — через творчество и современное искусство создать на городской набережной точку, соединяющую культуру разных городов России.

Набережную реки Малая Кокшага украсит в том числе работа Miraclescope Саши Фроловой, известного российского скульптора и перформансиста, стиль которой называют кибер-барокко. Вторая работа Саши, Space Flowers, будет ждать зрителей внутри одного из домиков резиденции «Красота».

Для гостей фестиваля также будет создано уникальное пространство с гастробаром, магазином российских брендов и сказочной детской комнатой.

Ранее сообщалось, что в Симферополе в галерее Art Muse открылась выставка, посвященная паттерну – бесконечно повторяющемуся шаблону с узором, который можно воспроизводить бесконечное количество раз. Свои рассуждения на эту тему представил 21 крымский художник. Среди работ есть как традиционная живопись маслом, так и коллажи, мозаика, и даже ковер.

