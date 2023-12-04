Главный нефтеконкурент России не захотел слезать с сырьевой иглы

Министр энергетики Салман: Саудовская Аравия не примет поэтапный отказ от нефти

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Салман заявил, что его страна не согласится на призыв США и Евросоюза включить формулировку про необходимость поэтапного отказа от ископаемых видов топлива в итоговую декларацию климатического саммита ООН COP28. Его слова приводит Bloomberg.

По его словам, Саудовская Аравия выступит категорически против возможности включения подобной формулировки в итоговый текст декларации климатического саммита. Отмечается, что без согласия делегации хотя бы одной страны-участницы призывы США и Евросоюза к необходимости снижения зависимости от загрязняющих видов топлива не удастся закрепить на официальном уровне.

Как отметил наследный принц, подобная стратегия не подразумевает какого-либо конкретного плана по ее реализации. На этом фоне призывы о поэтапном отказе от ископаемых видов топлива выглядят «лицемерно», посетовал он. «Те страны, которые действительно верят в постепенный отказ от углеводородов, должны выступить и составить план, как это сделать, начиная с 1 января 2024 года», — заключил Бен Салман.

В первой половине сентября глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил о «начале конца» эры ископаемых видов топлива. Он утверждал, что в настоящее время мир находится на «пороге исторического поворотного момента» и странам необходимо подготовиться к новой эпохе, подразумевающей более активное использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ), включая ветряную и солнечную генерации.