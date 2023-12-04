Врачи назвали враньем популярный способ повысить иммунитет

Терапевт Елена Малышева, а также ее соведущие, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали враньем популярный способ повысить иммунитет. Выпуск передачи, в котором врачи опровергли пользу патчей для повышения иммунитета, доступен на сайте телеканала.

«Патчи — наклейки, бывают тканевые, бывают гелевые, пропитанные определенным составом. Их нужно наклеить на кожу, и на коже они находятся 7-12 часов», — объяснил Коновалов.

По словам специалистов, патчи могут содержать витамины C и D, цинк и другие полезные вещества. «Что обещают производители? Улучшение иммунитета и защитных свойств организма, еще они говорят, что эти вещества впитываются в наш организм и усваиваются на 90 процентов», — пояснил Коновалов.

«У меня просто челюсть отпадает, это вранье на вранье», — высказался Продеус о заявленной пользе патчей для иммунитета. Он отметил, что ни один из перечисленных элементов не имеет функции улучшения иммунитета. «Все слои кожи созданы так, чтобы не дай бог не пропускать ничего, особенно то, что имеет молекулярную массу, то есть какой-то размер», — добавил врач.

Специалисты объяснили, что проникать через кожу в организм могут только лекарственные вещества. «А эти патчи зарегистрированы как косметические средства», — заключила Малышева.

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