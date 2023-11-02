Россиянам назвали укрепляющий иммунитет напиток

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал россиянам напиток, который укрепляет иммунитет. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Медик заявил, что березовый сок положительно влияет на иммунитет. «На самом деле, если говорить об иммунитете весной, когда [есть] дефицит витаминов и микроэлементов, то березовый может укрепить иммунитет», — отметил врач. По его словам, особенно полезен березовый сок, когда в рационе отсутствуют другие богатые витаминами продукты.

Ранее Сергей Агапкин и врач-диетолог Михаил Гинзбург посоветовали в холодное время года включить в рацион квашеную капусту. По словам специалистов, достаточно употреблять 50-100 граммов квашеной капусты в день, чтобы уберечь себя от простуды.

До этого иммунолог Андрей Продеус и его соведущая, терапевт Елена Малышева, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале перечислили привычки, которые разрушают иммунитет. Одной из вредных для иммунитета привычек специалисты назвали пересаливание пищи.