Керченская паромная переправа приостановила свою работу

Власти Крыма сообщили о приостановке работы Керченской паромной переправы

Работа Керченской паромной переправы, которая соединяет Крым с Краснодарским краем, приостановлена. Об этом заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, сообщает в понедельник, 4 декабря, РИА Новости.

Приостановка работы переправы произошла в 18:00 по местному времени (совпадает с московским).

Ранее днем 4 декабря федеральное Министерство транспорта информировало, что российские порты Черноморского бассейна и Керченская паромная переправа работают по фактической погоде.

В предыдущий раз работу Керченской паромной переправы приостанавливали 27 ноября. Тогда это произошло из-за неблагоприятных погодных условий.