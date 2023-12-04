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19:37, 4 декабря 2023Россия

Керченская паромная переправа приостановила свою работу

Власти Крыма сообщили о приостановке работы Керченской паромной переправы
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Работа Керченской паромной переправы, которая соединяет Крым с Краснодарским краем, приостановлена. Об этом заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, сообщает в понедельник, 4 декабря, РИА Новости.

Приостановка работы переправы произошла в 18:00 по местному времени (совпадает с московским).

Ранее днем 4 декабря федеральное Министерство транспорта информировало, что российские порты Черноморского бассейна и Керченская паромная переправа работают по фактической погоде.

В предыдущий раз работу Керченской паромной переправы приостанавливали 27 ноября. Тогда это произошло из-за неблагоприятных погодных условий.

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      Игорь Дмитров
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