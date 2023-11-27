Работу Керченской паромной переправы приостановили

Минтранс: работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за погоды

Работа Керченской паромной переправы, соединяющей Крым и Краснодарский край, приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства транспорта России.

«Работа Керченской паромной переправы из-за неблагоприятных погодных явлений временно приостановлена», — заявили в ведомстве в понедельник, 27 ноября. Срок снятия ограничений не уточняется.

В предыдущий раз работу переправы временно останавливали 18 ноября. Причина была заявлена та же: неблагоприятные погодные условия.

В Крыму сохраняются сложные погодные условия после мощного урагана, который обрушился на полуостров 26 ноября. МЧС республики предупредило местных жителей о дожде со снегом и гололедице.