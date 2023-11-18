Власти Крыма сообщили о приостановке работы Керченской паромной переправы

Власти Крыма: работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за погоды

Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за погодных условий. Об этом в субботу, 18 ноября, написал в своем Telegram-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«В 11:30 в связи с погодными условиями работа Керченской паромной переправы приостановлена», — сообщил он.

В предыдущий раз работу Керченской паромной переправы останавливали в конце сентября. Как и в этот раз, причиной были тяжелые погодные условия.

В июле 2023 года также было объявлено, что Керченская переправа не будет работать с 21:00 до 05:00 часов до особого распоряжения. Это произошло после того, как 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост, в результате чего была повреждена его автомобильная часть.