Время работы Керченской переправы изменили

Министр транспорта Крыма Лукашенко рассказал о времени работы Керченской переправы

Керченская переправа не будет работать с 21:00 до 05:00 часов до особого распоряжения, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.

Во время работы переправы ей будут пользоваться рейсовые автобусы, а также организованные группы детей. Перевозчикам рекомендуется прибыть к пункту назначения не позднее 18:00 вечера или не раньше 05:00 утра. Также через переправу направляются грузовики со скоропортящимися продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости.

Министр уточнил, что в приоритетном порядке направляются дети, затем рейсовые автобусы, а далее — грузовой транспорт. Легковые автомобили массой до 3,5 тонны должны ехать через Крымский мост либо пользоваться дорогами, пролегающими через присоединенные территории. Это же правило касается заказных автобусов.

17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост, в результате была повреждена автомобильная часть. После произошедшего Керченская паромная переправа функционировала для грузового транспорта, а легковые машины пользовались проходящими через присоединенные территории. Позже в этот же день стало известно, что переправа начала работать и для легковых автомобилей.

В ночь на 18 июля Крымский мост был открыт для движения автомобильного транспорта.