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17:45, 19 июля 2023Среда обитания

Время работы Керченской переправы изменили

Министр транспорта Крыма Лукашенко рассказал о времени работы Керченской переправы

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Керченская переправа не будет работать с 21:00 до 05:00 часов до особого распоряжения, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.

Во время работы переправы ей будут пользоваться рейсовые автобусы, а также организованные группы детей. Перевозчикам рекомендуется прибыть к пункту назначения не позднее 18:00 вечера или не раньше 05:00 утра. Также через переправу направляются грузовики со скоропортящимися продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости.

Министр уточнил, что в приоритетном порядке направляются дети, затем рейсовые автобусы, а далее — грузовой транспорт. Легковые автомобили массой до 3,5 тонны должны ехать через Крымский мост либо пользоваться дорогами, пролегающими через присоединенные территории. Это же правило касается заказных автобусов.

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17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост, в результате была повреждена автомобильная часть. После произошедшего Керченская паромная переправа функционировала для грузового транспорта, а легковые машины пользовались проходящими через присоединенные территории. Позже в этот же день стало известно, что переправа начала работать и для легковых автомобилей.

В ночь на 18 июля Крымский мост был открыт для движения автомобильного транспорта.

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    Мария Черкасова
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