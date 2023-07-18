Появилось видео с Крымского моста после запуска автомобильного движения

РБК опубликовал кадры с Крымского моста после запуска реверсивного движения автомобилей

В ночь на 18 июля Крымский мост был открыт для движения автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Видео публикует РБК.

На первых кадрах автомобиль, из которого ведется съемка, стоит в очереди у въезда на мост. Затем на видео появляются кадры с моста, когда машина едет в сторону полуострова. Движение не затруднено, автомобилей на мосту мало. Машина проезжает несколько постов ДПС, а также строительную технику.

Удар украинскими беспилотниками повредил два пролета автомобильной части моста. Специалисты спустя сутки приостановки движения решили запустить его по одной полосе поврежденного участка в реверсивном режиме. Движение по поврежденной части осуществляется по двум полосам правого пролета, при этом вдоль разрушенного участка машины передвигаются в режиме реверса.

Двустороннее движение по поврежденному участку моста планируют запустить 15 сентября 2023 года, по второй стороне — к 1 ноября. После взрыва легковые автомобили временно переправляли на паромах с Керченской переправы.

Утром 17 июля украинские беспилотники атаковали Крымский мост. Произошедшее было квалифицировано как теракт. Следствие начало проверять версию о двойном теракте, писал «Коммерсантъ». Издание отмечало, что мост сначала был атакован дистанционно управляемыми гидроциклами со взрывчаткой. Эти атаки были отражены. Затем удары были нанесены штатными боевыми беспилотными аппаратами.