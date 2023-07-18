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13:49, 18 июля 2023Силовые структуры

Выдвинута версия о двойном теракте на Крымском мосту

Ъ: следствие проверяет версию о двойном теракте после атаки водных дронов на Крымский мост
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Пресс-служба НАК / РИА Новости

Следствие проверяет версию о двойном теракте, совершенном украинской стороной на Крымском мосту с использованием надводных дронов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, мост был атакован сначала дистанционно управляемыми гидроциклами, которые несли взрывчатку. Но их подавили огнем подразделения, обеспечивающие защиту объекта. В это же время нанесли удары штатные боевые беспилотные аппараты.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что около трех часов ночи мост атаковали два надводных беспилотника Украины — в результате была повреждена одна из секций моста. Возбуждено уголовное дело.

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    Любовь Ширижик
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