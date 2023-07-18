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03:46, 18 июля 2023Среда обитания

Реверсивное движение на Крымском мосту ввели только у разрушенного участка

РИА Новости: реверсивное движение на Крымском мосту ввели лишь у разрушенного участка
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Проезд по Крымскому мосту открыт по двум полосам, кроме реверса у поврежденного участка, об этом пишет РИА Новости.

Источник напомнил, что движение по большей части Крымского моста осуществляется по двум полосам правого пролета со стороны Краснодарского края.

Теракт на Крымском мосту произошел в понедельник, 17 июля. Как объяснили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), мост атаковали два надводных беспилотника Украины. В Кремле пообещали предпринять ответные действия после атаки на мост.

Позже стало известно, что двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить к 15 сентября, по второй стороне — к 1 ноября.

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    Марина Совина
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