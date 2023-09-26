Работа Керченской паромной переправы приостановлена

МЧС: работу Керченской паромной переправы приостановили из-за непогоды

Работу Керченской паромной переправы в Крыму приостановили из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в управлении МЧС по республике.

«По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — говорится на сайте ведомства.

По данным управления Росгидромета по Крыму, 26 и 27 сентября на полуострове ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 метров в секунду. Уже объявлено штормовое предупреждение.

Вечером 25 сентября сообщалось о временной приостановке движения автотранспорта по Крымскому мосту. Причины остановки проезда машин не уточнялись. Водителей, которые находились на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям работников транспортной безопасности. Спустя час движение возобновили.