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17:09, 4 декабря 2023Культура

Лобода подверглась критике из-за выпуска песни на русском языке

Украинскую певицу Лободу раскритиковали за анонс песни на русском языке

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Украинская певица Светлана Лобода, которая после начала специальной военной операции (СВО) покинула Россию и выразила критику в адрес российских властей, выпустит песню на русском языке. Артистка анонсировала выход трека «Метелица» в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Пой же песню, моя милая, слезы ни к чему. Твоей боли доля львиная, но раны заживут», — поет исполнительница в опубликованном отрывке композиции.

Анонс новой песни Лободы вызвал критику со стороны ее соотечественников. Многие пользователи обвинили певицу в том, что таким образом она симпатизирует России, а также напомнили, что артистка обещала петь только на украинском.

«Я поддерживала тебя все время и ты так разочаровала», «Почему ты дальше поешь на русском, для кого твои новые песни?», «Светлана, ты опять наступаешь на те же грабли», «Пробила новое дно. Какое разочарование. Мы не простим», — написали украинские пользователи под постом звезды.

Ранее Лобода выступила на частном мероприятии в Дубае, где исполнила русскоязычные композиции.

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      Анастасия Астахова
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