Матвиенко призвала Минздрав активнее продвигать лежащие годами в Думе проекты

Матвиенко призвала Минздрав активнее продвигать законы, лежащие в Госдуме годами

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала Минздрав России активнее продвигать важные проекты, которые лежат в Госдуме годами. Об этом пишет ТАСС.

Данную тему подняла глава комитета Совфеда по социальной политике Елена Перминова во время ежегодной встречи со статс-секретарями. Она пояснила, что в 2019 году в Думу внесли законопроект, который дает медицинским бригадам скорой помощи право на медицинское вмешательство без добровольного согласия.

Проект поддержало правительство, после чего его приняла Госдума в первом чтении в 2020 году. Однако больше подвижек по законопроекту не было.

Матвиенко обратилась к заместителю министра здравоохранения Олегу Салагаю и отметила, что к ведомству есть вопросы в части сопровождения законов, законопроектов и их принятия. Также она задалась вопросом, почему Минздрав с 2020 года ничего не сделал, чтобы ускорить принятие закона.

Салагай ответил, что относительно правильной редакции законопроекта имелись споры, однако на данный момент эта редакция была найдена и написана. Председатель Совфеда возмутилась, что для этого понадобилось два года, а также попросила провести ревизию всех законопроектов по линии министерства здравоохранения.

«Дальше ноги в руки и добивайтесь скорейшего принятия. Это плохая практика, и за это отвечаете вы как статс-секретарь. Вы должны докладывать министру, который будет принимать меры, если нужно его вмешательство, вы должны обратиться в комитет Госдумы, комитет Совета Федерации. Не мы вас должны толкать, а вы нас должны просить ускорить», — заключила Матвиенко.

Ранее Валентина Матвиенко предложила осовременить название Роспотребнадзора. Нынешнее название службы, по мнению Матвиенко, является «каким-со совковым» и устаревшим. Также спикер предложила укоротить название Роспотребнадзора. Полное наименование организации — Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — «точно не выговорить», добавила Матвиенко.