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13:39, 8 ноября 2023Россия

Матвиенко предложила изменить «совковое» название одной из федеральных служб

Глава Совфеда Матвиенко: полное название Роспотребнадзора нужно осовременить

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила осовременить название Роспотребнадзора. С такой инициативой она выступила на правительственном часе в Совфеде. Фрагмент высказывания главы верхней палаты приводит телеканал «Звезда» в Telegram.

Нынешнее название службы, по мнению Матвиенко, является «каким-со совковым» и устаревшим.

Также спикер предложила укоротить название Роспотребнадзора. Полное наименование организации — Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — «точно не выговорить», добавила Матвиенко, обратившись к присутствовавшей на заседании главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Ранее Матвиенко предложила учредить в России министерство счастья. Задачей новой правительственной структуры, по мнению главы Совфеда, могла бы стать проверка всех принимаемых в стране законов на предмет того, делают ли они граждан счастливее. В беседе с «Лентой.ру» сенатор Ольга Ковитиди заявила, что предложение спикера следует изучить.

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