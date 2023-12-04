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10:21, 4 декабря 2023Из жизни

Женщина выиграла 90 миллионов рублей в лотерею благодаря болезни

UPI: в США пожилая женщина выиграла $1 млн благодаря походу в аптеку

Фото: LisaCarter / Shutterstock / Fotodom

Пожилая жительница США пошла в аптеку и выиграла один миллион долларов (около 90 миллионов рублей). Об этом сообщает UPI.

Удача улыбнулась Мари Эдвардс из штата Вирджиния. Американка заболела и отправилась в аптеку, чтобы купить прописанные ей лекарства. Там она решила купить билет на розыгрыш лотереи $1 Million Spectacular.

Стерев защитный слой, Эдвардс узнала, что благодаря походу за лекарствами стала обладательницей джекпота. «Всегда надеешься, что это случится, но на самом деле никогда не веришь», — рассказала женщина о своих впечатлениях.

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Американка назвала свой выигрыш фантастическим и невероятным. Она пока не знает, на что потратит деньги.

Ранее житель США выиграл в лотерею и разбогател на 300 тысяч долларов благодаря ошибке работника его любимой закусочной при распечатке билета. Сотрудник кафе случайно распечатал не тот билет, который попросил мужчина.

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      Никита Савин
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