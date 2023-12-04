Минкульт призвали обложить дополнительным налогом гонорары уехавших артистов

Бородин предложил обложить дополнительным налогом гонорары уехавших артистов

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил Министерству культуры России обложить дополнительным налогом в 10-15 процентов гонорары уехавших артистов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, такая инициатива может коснуться и тех, кто осудил проведение специальной военной операции на Украине (СВО), покинув Россию, и тех, кто остался в стране, отказался выражать свое мнение по поводу политической ситуации и продолжил зарабатывать на концертах, частных корпоративах и тайных вечеринках.

В качестве примеров общественник назвал Аллу Пугачеву, Кристину Орбакайте, Александра Ревву и Валерия Меладзе. Бородин добавил, что, если ведомство заинтересуется его идеей, он поможет с созданием рабочей группы. Общественник отметил, что пока четкой схемы, из которой будет понятно, кто будет следить за дополнительным налогообложением, взыскивать налоги, а также наказывать за неуплату, пока нет.

Ранее глава ФПБК призвал российскую певицу и актрису Кристину Орбакайте, которая недавно вернулась из США, высказаться по поводу проведения СВО.