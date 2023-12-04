Москвичам назвали время прихода солнца

В Москве 9 декабря выглянет солнце

В Москве всю неделю будет облачно, солнце ненадолго появится только в субботу, 9 декабря. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделилась синоптик Татьяна Позднякова.

При этом от солнца не станет теплее. «Зато будет светло», — сказала метеоролог. Обильных снегопадов, похожих на те, что были в минувшие выходные, в ближайшее время не ожидается. Во вторник, 5 декабря, будет идти слабый снег, затем столицу ждет период без осадков. Во вторник ночью будет минус 13–16 градусов, днем — минус 10 градусов. В среду, 6 декабря, ночью будет до минус 13–15 градусов, а днем — до 10–13 градусов.

Похолодает в четверг, 7 декабря. По словам синоптика, ночью москвичей ждет до 19 градусов ниже нуля, днем — минус 14 градусов. Ночь в пятницу, 8 декабря, окажется самой холодной — температура опустится до минус 20 градусов, днем ожидается 15 градусов мороза.

Немного потеплеет 9 декабря. На фоне высокого атмосферного давления ожидается переменная облачность, температура ночью и днем — минус 14–16. Солнце также будет ненадолго выглядывать в воскресенье, 10 декабря. Ночью будет до минус 15 градусов, а днем — около 13 градусов ниже нуля. Ветер в выходные ожидается умеренный.

Ранее в МЧС предупредили москвичей, что со среды, 5 декабря, по субботу, 9 декабря, в городе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-10 градусов ниже нормы. Жителям столицы посоветовали одеваться по погоде и не стоять на морозе.