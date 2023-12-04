Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:00, 4 декабря 2023Забота о себе

Мужчины поделились скрываемыми от жен забавными бытовыми секретами

Фото: Toa Heftiba / Unsplash

Пользователи Reddit рассказали о забавных бытовых привычках, обычно скрываемых от жен. Своими секретами они поделились в разделе AskReddit.

Один из комментаторов признался, что 90 процентов сериалов, которые ему якобы нравится смотреть с женой, на самом деле ему неинтересны.

Я продолжаю смотреть, потому что мне нравится, как она увлекается сериалами, как болтает со мной о них, чтобы отвлечься от ежедневного стресса

MrDevious54пользователь Reddit

Другой мужчина рассказал, что обожает острую еду, однако его жена раньше не могла переносить даже слегка перченную пищу. В течение нескольких месяцев он при готовке тайно добавлял перец чили в блюда, постепенно увеличивая его концентрацию, чтобы супруга привыкла к остроте.

Однажды в тайском ресторане ей очень понравилось блюдо, и она предложила мне кусочек. Было так остро, что у меня чуть башка не отвалилась. Я стал жертвой успеха собственной хитрости

user_error41пользователь Reddit
Материалы по теме:
Россиянки в эфире телешоу соревнуются, чья свадьба лучше. Как их сталкивают лбами и почему это смотрят миллионы?
Россиянки в эфире телешоу соревнуются, чья свадьба лучше.Как их сталкивают лбами и почему это смотрят миллионы?
9 мая 2022
Тиктокеры жалуются на эмоциональное выгорание. Почему слава и богатство не спасают их от психических проблем
Тиктокеры жалуются на эмоциональное выгорание.Почему слава и богатство не спасают их от психических проблем
30 августа 2022

Еще один муж признался, что тайком записывает на видео, как его жена готовит, потому что при этом она кажется ему прекрасной.

Она обожает готовить: пританцовывает, напевает. Она так хороша. Иногда, когда ей грустно, я притворяюсь больным и прошу ее сварить тыквенный суп — тогда она просто сияет. Взбивает суп, и ее настроение улучшается. Я сохранил все видео и надеюсь посмотреть их вместе, когда мы состаримся

Sardothien12пользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины на форуме Reddit рассказали о сексуальных заблуждениях, которые им навязали их первые партнеры. При этом многие пользователи отметили, что их первый сексуальный опыт не был разочаровывающим.

Александра Лисица
Обсудить
Последние новости

«Нужно готовиться к плохим новостям» Зеленского предупредили об опасности со стороны США

Названы сроки введения полного запрета телефонов на уроках в школах России

Россиян предупредили о потере денег при досрочном закрытии вклада

Свадебный организатор рассказала о самом необычном случае в карьере

Минобороны заявило о бегстве бойцов ВСУ при штурме поселка Артемовское

Москвичей предупредили об опасной погоде

Доходы российских компаний рухнули

В России таксист жестоко избил пассажирку за мятую купюру и попал на видео

В Wildberries рассказали о хищении 385 миллионов рублей компании в 2021 году

Россиянка побывала на Кубе и назвала поездку разрывом шаблона

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости