Нанесенный пляжам Сочи ущерб от урагана оценили в 200 миллионов рублей

Мэр Сочи: нанесенный пляжам ущерб от урагана превысил 200 миллионов рублей

Ущерб, нанесенный пляжной инфраструктуре Сочи вследствие ноябрьского урагана, превысил 200 миллионов рублей. Такую оценку в Telegram-канале дал мэр курортного города Алексей Копайгородский.

По словам чиновника, первые сочинские зимние пляжи восстановлены после шторма. «И уже гостеприимно встречают сочинцев и туристов, — написал он. — Готова инфраструктура для отдыха и прогулок. На морских набережных во всех районах Сочи тоже многолюдно — их мы привели в порядок в первую очередь».

Копайгородский отметил, что на остальных прибрежных территориях «работа кипит круглосуточно». При этом мэр подчеркнул, что зимние пляжи готовы на 80 процентов, их будут поэтапно открывать в декабре.

В ноябре на Краснодарский край и Крым обрушился мощный ураган. Стихия повалила деревья, сорвала крыши и вызвала подтопление домов. Тысячи крымчан остались без света и воды.