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16:05, 4 декабря 2023Путешествия

Пассажирку самолета вынудили самостоятельно чистить кресло от чужой крови

Фото: Unsplash

Стюардесса канадской авиакомпании Air Transat вынудила пассажирку самостоятельно чистить переднее кресло от чужой крови. Об этом женщина рассказала в социальной сети X (бывший Twitter), на пост обратило внимание издание The Indian Express.

Медсестра из Канады Биргит Умаигба Оморуйи (Birgit Umaigba Omoruyi) написала, что обратилась к бортпроводнице за помощью, когда увидела кровавые пятна на переднем сиденье. Однако, по ее словам, сотрудница авиакомпании лишь предоставила ей дезинфицирующие салфетки. После просьбы пассажирки ей выдали и перчатки, чтобы она не вытирала кровь голыми руками.

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«В следующий раз не стесняйтесь обращаться ко мне, чтобы помочь вам очистить весь самолет», — возмутилась медсестра.

Другие пользователи соцсети возмутились произошедшим в комментариях. «Как будто ты не вытираешь достаточно крови на работе. Теперь тебе придется делать это и во время путешествия. Безумие», «Что за черт! Кровь?! Это неприемлемо», «Она правда попросила вас это сделать? Невероятно», — написали подписчики.

Ранее пассажиру европейской авиакомпании Air France пришлось провести весь полет в луже крови, которую забыли вытереть уборщики после инцидента на предыдущем рейсе. Мужчина рассказал, что он использовал целую пачку влажных салфеток, чтобы «избавиться от этого ужаса».

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      Марина Черняк
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