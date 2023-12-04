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05:16, 4 декабря 2023Бывший СССР

Почти половина украинцев поддержали идею переговоров с Россией

«Страна.ua»: 44% украинцев согласны на компромиссы на переговорах с Россией

Почти половина украинцев поддержали идею переговоров с Россией, однако большинство граждан страны по-прежнему выступают за продолжение боевых действий. Об этом свидетельствуют данные соцопроса группы «Рейтинг», их приводит издание «Страна.ua».

Отмечается, что идею переговоров отвергли 48 процентов опрошенных. При этом прошлой зимой и летом против этого выступало 60 процентов, говорится в публикации. По результатам исследования, больше половины жителей восточной части Украины согласны на переговоры.

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      Марина Совина
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