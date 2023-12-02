В США рассказали о тайных переговорах Герасимова и Залужного о мире в обход Зеленского. Что обсуждают военачальники?

Журналист Херш: Россия и Украина тайно ведут переговоры по линии военачальников

Москва и Киев ведут тайные переговоры о мире по линии Валерий Герасимов — Валерий Залужный, диалог установлен вопреки указаниям президента Украины Владимира Зеленского и Белого дома. Об этом рассказал американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на информацию от анонимных чиновников США.

Высшие военачальники обсуждают условия для заключения мира, которые устроят обе стороны конфликта. Так, ведется разговор о том, чтобы зафиксировать границы стран по текущей линии фронта, в этом случае за Россией сохраняется полуостров Крым и освобожденные в ходе СВО территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей.

Украинская сторона, по словам журналиста, добивается разрешения вступить в НАТО, но с оговоркой, что на территории республики будет запрещено размещение войск и наступательных вооружений альянса. Херш пояснил, что переговоры ведутся в обход украинского лидера, поскольку в нынешней ситуации решать проблему остается военным.

Зеленскому дали понять, что не ему, а "военным решать эту проблему, и переговоры продолжатся с вами или без вас". "Если понадобится, мы оплатим вашу поездку на Карибы", — сказал мне американский чиновник Сеймур Херш американский журналист

В настоящее время на Украине действует декрет о запрете переговоров с РФ. Тем временем Москва неоднократно заявляла, что готова вести и прямые переговоры с Украиной после отмены декрета, с такой точкой зрения, в частности, выступал президент Владимир Путин. По его словам, если же Киев продолжит совершать театральные действия, то прогресса в мирном урегулировании не будет.

Предмет переговоров не противоречит заявленным целям СВО

В ноябре помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что подписание мирного договора с Украиной возможно при полном выполнении целей и задач специальной военной операции (СВО). Он отметил, что если бы переговорный процесс 2022 года не был заморожен и республика выполнила бы требования РФ, тысячи жизней украинцев могли быть спасены.

Цели СВО ранее обозначил президент России Владимир Путин. По его словам, российские войска «сражаются за Россию, за мирную жизнь для граждан Донбасса, за денацификацию и демилитаризацию Украины».

Конечной целью спецоперации Путин назвал гарантии безопасности народов РФ. Признание независимости Республики Крым, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей как минимум не противоречат этим требованиям, равно как и обсуждаемый в ходе тайных переговоров запрет на размещение войск и оружия НАТО на территории Украины.

Залужный имеет больше шансов договориться о мире с Россией, чем Зеленский

Конфликт между президентом Украины и главкомом Вооруженных сил страны (ВСУ) возник на фоне высказываний Залужного о том, что украинское наступление зашло в тупик. Однако в информационном поле все чаще появляются сведения, что военачальник может составить конкуренцию Зеленскому на предстоящих выборах и что его кандидатуру могут поддержать на Западе.

По мнению российского политолога Дмитрия Журавлева, у Валерия Залужного больше возможностей для переговоров с Россией, чем у Владимира Зеленского, поскольку военный никогда не делал заявлений об отказе от мирного урегулирования, а потому у него сильнее «развязаны руки».

Кроме того, власти действующего президента республики может грозить военный переворот, поскольку у украинских солдат растет недовольство из-за дефицита финансирования и чувства брошенности на поле боя. Такое мнение высказал полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Возглавить такой переворот теоретически мог бы Залужный. Мы знаем, что он уже закусился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Армия Залужному пока что верит, так что он вполне мог бы стать во главе Анатолий Матвийчук российский полковник в отставке

Посол МИД России Родион Мирошник высказал уверенность, что западные союзники, в частности США, могут не просто встать на сторону Залужного, но и организовать на Украине новый Майдан, чтобы сместить Зеленского. Он добавил, что даже без иностранной поддержки главнокомандующий ВСУ сможет захватить власть в стране при поддержке воинских частей, «которые ему подчиняются, которые выполнят любой его приказ».

Зарубежные СМИ также замечают попытки Запада заставить президента Украины покинуть должность путем госпереворота или шантажа. Отмечается, что, игнорируя намеки Запада о переговорах с Россией и отменив выборы, украинский лидер провоцирует внутриполитический кризис, который «еще больше повысит вероятность победы России».

Ранее в расколе между Зеленским и Залужным обвинили российских шпионов. По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, Москве было выгодно вбить клин между политическими и военными лидерами.