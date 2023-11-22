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12:09, 22 ноября 2023Бывший СССР

Возможности Зеленского и Залужного провести переговоры с Россией сравнили

Политолог Журавлев: у Залужного больше возможностей для переговоров с Россией
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

У командующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного больше возможностей для переговоров с Россией, чем у президента страны Владимира Зеленского, поскольку военный никогда не делал заявлений об отказе от мирного урегулирования. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Журавлев. Он также добавил, что Зеленский может попытаться уволить Залужного, обвинив его в неудачах контрнаступления.

«Зеленский считает, что Залужный пытается его свергнуть, поэтому он начал с ним такую борьбу. Плохие результаты контрнаступления могут стать причиной увольнения военного. Ведь кто ошибся? Кто не проявил должной силы, когда политическое руководство сделало все со своей стороны? Военные, Залужный. Пусть генералы за это и отвечают. Не политикой занимаются, как сказал сам Зеленский, не претендуют на верховную власть. Их надо снять и назначить тех, кто будет под контролем», — считает политолог.

Он допустил, что Залужный может воспротивиться потенциальной отставке, что чревато внутриполитическим кризисом и, возможно, переворотом. Вместе с тем Журавлев заметил, что именно у Залужного больше возможностей для мирных переговоров с Россией.

«Он, в отличие от Зеленского, не заявлял, что не будет вести переговоров, так что руки у Залужного более развязаны. Но есть ли желание мира, сказать трудно, у генералов стремления к переговорам, как правило, не бывает. Вопрос в конечном итоге не в том, будут ли переговоры, а в том, станут ли соблюдать договоренности», — заключил собеседник «Ленты.ру».

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Ранее Зеленский заявил, что ВСУ демонстрируют недостаточные результаты в контрнаступлении. Он также подчеркнул, что украинской армии нужно демонстрировать больше достижений в бою.

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