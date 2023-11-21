В МИД России допустили организацию Вашингтоном нового Майдана

Посол МИД России Мирошник: США могут организовать новый Майдан против Зеленского

США могут организовать на Украине новый Майдан против Владимира Зеленского, если потребуется его сместить. Такой сценарий допустил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Если американскому посольству вдруг понадобится каким-то образом красиво поменять Зеленского и сказать, что это было требование народных масс, то они сами все организуют и сделают с Зеленским что захотят и назначат того, кого захотят», — сказал Мирошник.

При этом он допустил, что при другом сценарии власть в стране сможет взять главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный при поддержке воинских частей, «которые ему подчиняются, которые выполнят любой его приказ».

Посол МИД России подчеркнул, что смена власти на Украине путем народного волеизъявления в условиях военного положения невозможна.

Ранее украинский политолог Кость Бондаренко заявил, что к новому Майдану может привести провал украинской армии на фронте или ухудшение социально-экономического положения населения.