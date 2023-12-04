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15:19, 4 декабря 2023Мир

Польша потребует вернуть разрешения ЕС для украинских дальнобойщиков

Reuters: Польша потребует вернуть разрешения ЕС для украинских дальнобойщиков

Фото: Yves Herman / Reuters

Варшава потребует вернуть для украинских дальнобойщиков обязанность получать разрешения на въезд в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает агентство Reuters.

«Мы будем очень решительно и однозначно требовать восстановления разрешений на транспорт для украинских водителей», — рассказал Моравецкий журналистам.

Возвращение требования для украинских дальнобойщиков получать разрешения на въезд в ЕС является одним из ключевых условий польских дальнобойщиков. Его отмена стало одним из факторов демпинга и невыгодной для Польши конкуренции со стороны Киева в вопросе транспортных перевозок.

Ранее польские дальнобойщики решили продолжить блокаду контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Украиной. Отмечается, что дальнобойщики обратились в Еврокомиссию с требованием восстановить квоты на передвижение украинских грузовиков, которые были отменены в прошлом году в рамках поддержки Киева, однако там заявили, что это двусторонний вопрос.

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      Максим Габриелян
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