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09:07, 4 декабря 2023Интернет и СМИ

Порнозвезда рассказала о личных запретах относительно съемок

Кадр: видео Sexy Funny Raw / YouTube

Американская порноактриса Серин Сайрен заявила, что на съемках откровенных роликов не разрешает бить себя по лицу. Личные запреты относительно работы она раскрыла в подкасте Sexy Funny Raw порнозвезды Сильвии Сейдж, запись доступна на YouTube.

«Не бить меня по лицу. (...) А еще однажды был случай, когда я сосала нос. И теперь это в списке моих запретов, мне это не понравилось», — рассказала Сайрен о том, какие вещи не приемлет в процессе работы. Сейдж, в свою очередь, отметила, что в ходе съемок не приемлет оскорблений и грубых слов в свой адрес.

Гостья подкаста также призналась, что однажды на съемках ей без предупреждения нанесли сильную пощечину. «Я была так огорошена, что даже ничего не сказала», — отметила Сайрен.

Ранее Сайрен заявила, что ей не нравится играть мачеху в фильмах для взрослых. Порноактриса призналась, что радуется, когда ей предлагают другие роли. По словам женщины, ей не нравится образ мачехи, поскольку она сама является матерью.

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      Олег Давыдов
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