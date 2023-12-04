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16:19, 4 декабря 2023Мир

Посол России рассказал о трудностях работы дипломатов в Германии

Посол РФ в Германии Нечаев: дипломатия сейчас заменяется «дипломатией в мегафон»
Сергей Ничаев

Сергей Ничаев. Фото: Николай Филяков / РИА Новости

Трудности работы российских дипломатов в Германии являются беспрецедентными, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью русскоязычному немецкому изданию Berliner Telegraph.

«Нынешний этап беспрецедентен по своей сути. Никогда прежде, даже в самые сложные периоды холодной войны, мы не сталкивались с подобными вызовами в дипломатической деятельности», — рассказал посол.

Он также подчеркнул, что всегда существовало понимание между сторонами в период обострения международной обстановки, когда дипломатия и обмен данными были инструментом недопуска ошибок и опасных решений. По мнению Нечаева, сейчас реальная дипломатия заменяется «дипломатией мегафона», превращения дипломатическую службу в инструмент пропаганды.

Посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр заявил, что отношения между Германией и Россией достигли своей низшей точки после начала боевых действий на Украине. По словам дипломата, отношения России как с Германией, так и с Европой и Западом в целом постепенно ухудшались на протяжении нескольких лет.

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