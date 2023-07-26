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17:38, 26 июля 2023Мир

Посол Германии заявил о достигших низшей точки отношениях с Россией

Посол Германии фон Гайр: отношения России и ФРГ достигли низшей точки после начала СВО

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Отношения между Германией и Россией достигли своей низшей точки после начала боевых действий на Украине. Об этом «Ленте.ру» заявил посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр.

По словам дипломата, отношения России как с Германией, так и с Европой и Западом в целом постепенно ухудшались на протяжении нескольких лет. «Надеюсь, что они не будут скатываться дальше», — сказал фон Гайр.

Посол также рассказал о существенном сокращении германских организаций в России с февраля 2022 года. По его словам, сначала правительство Германии приняло решение о высылке в два этапа более 70 сотрудников российских представительств в Германии. Такой шаг в Берлине аргументировали тем, что выдворенные россияне «занимались деятельностью, не отвечающей дипломатической». В ответ Россия выдворила такое же число германских дипломатов, которые, по словам фон Гайра, ничем себя не запятнали.

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Дипломат отметил, что затем российское правительство потребовало от Германии соблюдать квоту по общей численности сотрудников всех ее дипломатических, консульских и культурных учреждений. Это вынудило представительство ФРГ уволить несколько сотен местных сотрудников, преимущественно россиян.

«Мы сообщили российской стороне, что это будет осуществимо только в случае, если мы значительно сократим число наших генеральных консульств и сохраним только одно генеральное консульство. Разумеется, что в равной мере это касается и генеральных консульств России в Германии», — заявил фон Гайр. Дипломат выразил сожаление, что из-за шага Москвы «сотни российских граждан, с которыми нас связывало доброе сотрудничество, лишатся своей работы».

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил в интервью «Ленте.ру», что за 2022-2023 годы власти Германии выслали более 70 сотрудников посольства и консульств России в стране. Посол назвал высылку российских дипломатов безосновательной. По его словам, вместе с членами семей, многие из которых также привлекались к работе дипмиссий, счет идет на сотни россиян.

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