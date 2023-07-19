В России заявили о высылке сотен россиян из Германии

Посол Нечаев: ФРГ выслала более 70 российских дипломатов, с семьями счет идет на сотни

За 2022-2023 годы власти Германии выслали более 70 сотрудников посольства и консульств России в стране. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

Посол называл высылку российских дипломатов безосновательной. По его словам, вместе с членами семей, многие из которых также привлекались к работе дипмиссий, счет идет на сотни россиян. «Мы никогда не были инициаторами "дипломатических войн", но, разумеется, не могли не реагировать на недружественные действия германской стороны», — заявил он.

Нечаев также напомнил, что власти ФРГ отозвали согласие на работу в стране четырех из пяти российских генконсульств — в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне, хотя они готовы были продолжить свою работу, несмотря на высылки сотрудников. До конца 2023 года эти представительства прекратят свою деятельность, работать будут лишь посольство в Берлине и генконсульство в Бонне. «Разрушительный для российско-германских отношений шаг ущемляет права и интересы сотен тысяч российских граждан, постоянно проживающих в ФРГ, существенно осложняет их консульское обслуживание», — подчеркнул посол.

В начале июня посольство Германии сообщило, что генеральные консульства в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске прекратят свою работу до ноября 2023 года из-за ограничения числа сотрудников дипломатических миссий ФРГ в России. Свою работу продолжат посольство в Москве и генеральное консульство в Санкт-Петербурге. В ответ на ограничения Москвы власти ФРГ решили закрыть четыре из пяти российских консульств. В МИД России пообещали, что не оставят эту меру без реакции.