Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:05, 19 июля 2023Мир

В России заявили о высылке сотен россиян из Германии

Посол Нечаев: ФРГ выслала более 70 российских дипломатов, с семьями счет идет на сотни

Фото: Николай Филяков / РИА Новости

За 2022-2023 годы власти Германии выслали более 70 сотрудников посольства и консульств России в стране. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

Посол называл высылку российских дипломатов безосновательной. По его словам, вместе с членами семей, многие из которых также привлекались к работе дипмиссий, счет идет на сотни россиян. «Мы никогда не были инициаторами "дипломатических войн", но, разумеется, не могли не реагировать на недружественные действия германской стороны», — заявил он.

Нечаев также напомнил, что власти ФРГ отозвали согласие на работу в стране четырех из пяти российских генконсульств — в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне, хотя они готовы были продолжить свою работу, несмотря на высылки сотрудников. До конца 2023 года эти представительства прекратят свою деятельность, работать будут лишь посольство в Берлине и генконсульство в Бонне. «Разрушительный для российско-германских отношений шаг ущемляет права и интересы сотен тысяч российских граждан, постоянно проживающих в ФРГ, существенно осложняет их консульское обслуживание», — подчеркнул посол.

Материалы по теме:
«Германия в плену опасной иллюзии» Какую цену готов платить Берлин за поддержку Украины и разрыв отношений с Россией?
«Германия в плену опасной иллюзии»Какую цену готов платить Берлин за поддержку Украины и разрыв отношений с Россией?
Сегодня
«Россия такого не хотела» Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
«Россия такого не хотела»Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
26 мая 2022

В начале июня посольство Германии сообщило, что генеральные консульства в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске прекратят свою работу до ноября 2023 года из-за ограничения числа сотрудников дипломатических миссий ФРГ в России. Свою работу продолжат посольство в Москве и генеральное консульство в Санкт-Петербурге. В ответ на ограничения Москвы власти ФРГ решили закрыть четыре из пяти российских консульств. В МИД России пообещали, что не оставят эту меру без реакции.

Что думаешь? Оцени!
    Валентина Шварцман
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о высылке сотен россиян из Германии

    В Киеве рассказали об обсуждении с Вашингтоном результатов саммита НАТО

    ЕС задумал создать фонд для пополнения военных запасов Киева

    Похитителя шестилетней девочки в Ростовской области задержали

    МИД России напомнил ООН срок для нормализации экспорта российской продукции

    Возможность поддержки Турцией идеи Украины о зерновой сделке без России оценили

    Ракета ВСУ пробила крышу жилого дома в приграничном городе

    Трамп пообещал добиться от Европы возмещения американской помощи Киеву

    В УЕФА сделали заявление относительно выступления крымских клубов в России

    В Киеве назвали Зеленского неудачником из-за проваленного саммита НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости