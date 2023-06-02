В Германии назвали сроки закрытия четырех консульств в России

Посольство ФРГ: подлежащие закрытию генконсульства в России прекратят работу до ноября

В рамках мер по ограничению количества сотрудников дипломатических миссий Германии в России, подлежащие закрытию генконсульства прекратят свою работу до ноября этого года. Об этом сообщила пресс-служба посольства ФРГ в Москве, текст заявления есть в распоряжении «Ленты.ру».

«В связи [с ограничениями российской стороны] Федеральное правительство приняло решение о сокращении своего дипломатического и консульского присутствия в Российской Федерации, предусматривающее сохранение посольства в Москве, генерального консульства в Санкт-Петербурге и закрытие генеральных консульств в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске. В настоящий момент работа подлежащих закрытию генеральных консульств значительно ограничена и будет полностью прекращена до ноября», — говорится в тексте заявления.

Ранее представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что в ответ на действия Москвы по ограничению числа сотрудников дипломатических представительств Германия закроет четыре из пяти консульств РФ в стране. Он уточнил, что Россия должна будет закрыть дипломатические представительства до конца этого года.

В свою очередь МИД России предупредил немецкие власти, что эти «непродуманные провокационные действия не останутся без должной реакции».

