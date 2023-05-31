МИД России ответил Германии на решение закрыть генконсульства

МИД России: Москва расценивает решение ФРГ закрыть генконсульства как недружественный шаг

Москва расценивает решение Германии закрыть генконсульства России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне как недружественный шаг. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте российского МИД.

В ведомстве отметили, что российская сторона категорически отвергает любые попытки Берлина снять с себя вину за постоянно нагнетаемую им эскалацию и вновь призывает власти Германии остановиться.

«Очевидно, что Берлин в запале враждебной политики теряет всякие ориентиры. В ФРГ должны понимать, что вся полнота ответственности за деградацию двусторонних отношений лежит на германской стороне», — говорится в заявлении.

В МИД предупредили немецкие власти, что эти «непродуманные провокационные действия не останутся без должной реакции».

Ранее представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что в ответ на действия Москвы по ограничению числа сотрудников дипломатических представительств Германия закроет четыре из пяти консульств РФ в стране. Он уточнил, что Россия должна будет закрыть дипломатические представительства до конца этого года.