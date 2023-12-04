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09:04, 4 декабря 2023Россия

Пожар в квартире в центре Москвы начался из-за висевшей на шторе гирлянды

Mash: пожар в квартире в центре Москвы начался из-за китайской гирлянды на шторе
СюжетПожар в Москве:

Кадр: Telegram-канал Mash

Пожар в квартире на улице Библиотечной в центре Москвы начался из-за китайской гирлянды, которая висела на шторе. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По информации издания, в китайском изделии произошло короткое замыкание. Впоследствии возникла искра, которая перекинулась на штору, после чего и начался пожар.

Огонь в столичной квартире распространился 3 декабря. Пожар начался на 10 этаже дома. Спасатели вытащили из горящего помещения двух детей, которых не смогли спасти врачи, а также их 48-летнего отца, которого доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело. Всего из дома эвакуировали 30 жителей, пожар ликвидировали на площади 25 квадратных метров.

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      Анастасия Шейкина
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