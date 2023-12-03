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20:15, 3 декабря 2023Россия

Двое детей погибли при пожаре в квартире в центре Москвы

Двое детей погибли при пожаре в квартире на Библиотечной улице в центре Москвы
СюжетПожар в Москве:

Кадр: Прокуратура Москвы

4-летний мальчик и 8-летняя девочка погибли при пожаре в квартире на Библиотечной улице в центре Москвы, сообщает городская прокуратура.

Пожар начался в квартире на 10 этаже жилого дома. По данным канала Mash, детей вытащили из горящей квартиры, но они скончались по дороге в больницу — их не удалось реанимировать. Причины пожара выясняются.

Также из огня вытащили и их 48-летнего отца. По имеющимся данным, он в тяжелом состоянии.

СК по Москве добавил, что возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности двум или более лиц.

Как уточняет ТАСС, информация о пожаре в доме 13 поступила в 16:56. Около 30 жителей дома были эвакуированы. Пожар ликвидирован на площади 25 квадратных метров.

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      Антон Похиляк
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