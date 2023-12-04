Предсказано будущее цен на «вторичку»

Эксперт по недвижимости Радченко: цена «вторички» снизится на 10 % к концу года

К концу 2023 года готовые квартиры в России подешевеют. Такое будущее этому рынку предсказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в разговоре с НСН.

Эксперт считает, что стоимость вторичного жилья снизится на 5-10 процентов. «На вторичном рынке всегда до 60 процентов — это прямые покупки, без ипотеки. Сейчас декабрь и будут выплачены дивиденды, премии, все это потащат на рынок жилья. У нас у граждан 40 триллионов накоплений на счетах, эти граждане могут этот рынок держать, не давать ему падать. Поэтому я ожидаю, что особого снижения цен здесь тоже не будет, только 5-10 процентов до следующего года», — предрекла Радченко. Она добавила, что в ближайшие полгода значительных изменений стоимости не будет, а в сентябре 2024-го влияние на рынок могут начать оказывать иные факторы.

Что касается квартир в новостройках, то их стоимость, по мнению специалиста, из-за высокой ключевой ставки практически не упадет. «Когда большие кредитные обязательства вынуждены брать застройщики, у них нет возможности снижать цены, потому что они платят банкам. Поэтому на первичном рынке снижение цен возможно только в рамках погрешности», — пояснила она.

Ранее в этот же день стало известно, что объем нераспроданной недвижимости на рынке новостроек в России обновил рекорд.