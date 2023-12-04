Объем нераспроданного жилья в России обновил рекорд

Объем нераспроданного строящегося жилья в России обновил рекорд

Объем нераспроданного жилья на первичном рынке в России по состоянию на 1 ноября текущего года составил 71,1 миллиона квадратных метров, показатель является рекордным за всю историю наблюдений. Информация об этом содержится в данных Единой информационной системы жилищного строительства «Дом.РФ», пишет РБК.

По информации источника, доля нераспроданных квартир в стране увеличилась на 1,9 процентного пункта, что составляет до 67 процентов от всей недвижимости в стадии строительства. Данный параметр обновил рекорд за весь период наблюдений, ведущихся с января 2020 года — тогда объем нераспроданной недвижимости оценили в 66 миллионов «квадратов», или 66 процентов от всей строящейся «первички». Помимо этого, количество нераспроданного жилья, зафиксированное в начале предыдущего месяца, оказалось на 5,4 миллиона «квадратов» больше относительно того параметра, который наблюдался в аналогичный период 2022 года.

Из всего объема нераспроданного жилья больше половины — 44 миллиона квадратных метров — уже доступны для покупки. В прошлом году доля нераспроданных квартир в новостройках, выставленных на продажу, была на 10,8 процентов меньше.

По словам руководителя аналитического центра «Дом.РФ» Михаила Гольдберга, увеличение объемов нераспроданной недвижимости закономерно. Эксперт связал его с высоким уровнем ввода жилья, а также бьющими рекорды запусками новых проектов. «Такие параметры соответствуют нормальной модели реализации проектов. Это означает, что к моменту окончания строительства распродается столько жилья, сколько необходимо для качественного обслуживания проектного финансирования, а следовательно, и планового выполнения всех строительных работ», — убежден Гольдберг.

Генеральный директор «INFOline-Аналитики» Михаил Бурмистров заявил, что на продажи новых квартир также влияет количество выданной нельготной ипотеки. Он отметил, что в данный момент имеет место проблема «провала» жилищных кредитов по рыночным ставкам, так как большая часть сделок заключается по льготным условиям.

Коммерческий директор застройщика ССК Анна Ших заверила, что в будущем ситуация с разрывом между объемами ввода жилья и долей нераспроданных квартир будет выравниваться,