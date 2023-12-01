Подсчитан средний платеж по ипотеке в России

«Этажи»: за семейную ипотеку в России платят в среднем почти 25 тыс рублей

В России средний платеж по семейной ипотеке за «однушку» составляет 24,5 тысячи рублей в месяц. Результатами своего исследования с РИА Новости поделилось агентство «Этажи».

Для расчетов была собрана статистика по однокомнатным квартирам площадью 35 квадратов и по выдаче семейной ипотеки под 6 процентов с минимальным первоначальным взносом и сроком кредитования 20 лет.

Самые высокие платежи приходится вносить москвичам — 54,6 тысячи рублей каждый месяц. Жители Санкт-Петербурга выплачивают 37,6 тысячи рублей в месяц, а Казани — 31,1 тысячи рублей. Затем в рейтинге следуют Краснодар (28,3 тысячи рублей), Красноярск (24,5 тысячи рублей) и Екатеринбург (24,5 тысячи рублей). Меньше всего по жилищным кредитам платят в Волгограде и Челябинске — 18,1 и 19,5 тысячи рублей соответственно.

Как пояснила замруководителя ипотечного департамента компании Татьяна Решетникова, в данный момент большинство оформляют жилищные ссуды на максимально возможный срок. Одобрение на таких условиях получить легче, а семейный бюджет при этом несильно страдает. Больше половины таких заемщиков планируют закрыть ипотеку досрочно, отметили в агентстве.

Ранее россиянам раскрыли способ сэкономить на покупке жилья. Эксперты посоветовали тем, кто уже оформил льготную ипотеку и не проходит по условиям семейной, взять жилищный кредит по программе «Новостройка». Также ипотечникам рекомендовали брать максимально одобренную сумму с минимальным первоначальным взносом, а наличные деньги положить на вклад под выросшие проценты.