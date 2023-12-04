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19:07, 4 декабря 2023Силовые структуры

Против российской блогерши возбудили дело о мошенничестве из-за онлайн-магазина

В Свердловской области возбудили дело в отношении бьюти-блогерши Улановой

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Свердловской области следователи возбудили уголовное дело в отношении бьюти-блогерши Екатерины Улановой. Об этом «Ленте.ру» сообщил исполняющий обязанности руководителя регионального управления Следственного комитета России полковник юстиции Анатолий Надбитов.

Она проходит обвиняемой по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Следствие просило отправить женщину в СИЗО, однако судья назначила ей запрет определенных действий.

По версии следствия, Уланова и ее супруг вместе с другими людьми обманом похищали деньги у россиян под предлогом оплаты за поставку бытовой техники, мобильных телефонов и других товаров. Ущерб от мошенничества оценивается в 1,6 миллиона рублей. Сейчас устанавливается точное число пострадавших.

У блогера есть онлайн-магазин, в котором можно купить духи, косметику, айфоны и бытовую технику. При этом многие товары в нем продаются за половину от официальной цены. Например, пылесос стоимостью 70 тысяч рублей по акции «Красная цена» обещали отдать за 35 тысяч. Покупатели оплачивали товары, а затем не получали свой заказ.

Одна из пострадавших рассказала E1.ru, что ей не доставляли товар целый год, а потом она потребовала вернуть деньги, однако до сих пор их не получила.

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      Варвара Митина
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