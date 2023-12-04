Путин назвал одним из главных вопросов СПЧ поддержку бойцов СВО

Путин заявил, что поддержка бойцов СВО является одним из главных вопросов СПЧ

Одним из главных вопросов, которым нужно заняться Совету по правам человека (СПЧ), является поддержка бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«Конечно же, сейчас одни из главных вопросов, которыми занимается совет, — это деятельность и поддержка наших бойцов, наших ребят на переднем крае, наших героев», — пояснил глава государства.

Ранее Владимир Путин обновил состав Совета по правам человека при президенте России. Из состава совета исключены адвокаты Шота Горгадзе и Генри Резник, а также журналист Леонид Никитинский и общественные деятели Александр Мукомолов и Мара Полякова.

Тем же указом президент включил в совет несколько новых членов, среди которых — правозащитник Александр Ионов, президент благотворительного фонда «Банк еды "Русь"» Юлия Назарова.