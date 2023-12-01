Путин изменил состав СПЧ

Путин исключил Горгадзе, Резника и еще нескольких человек из состава СПЧ

Президент России Владимир Путин обновил состав Совета по правам человека при президенте России (СПЧ). Указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

Из состава совета исключены адвокаты Шота Горгадзе и Генри Резник, а также журналист Леонид Никитинский и общественные деятели Александр Мукомолов и Мара Полякова. Помимо них, из состава СПЧ выведен экономист Евгений Ясин, которого не стало в сентябре этого года.

Тем же указом глава государства включил в совет несколько новых членов, среди которых — правозащитник Александр Ионов, президент благотворительного фонда «Банк еды "Русь"» Юлиа Назарова и другие.

Ранее в Кремле анонсировали встречу Владимира Путина с членами СПЧ до конца года. Глава совета Валерий Фадеев рассказал «Ленте.ру», что встреча, скорее всего, пройдет в онлайн-формате. Круг планируемых к обсуждению вопросов широк, никаких запретных тем нет, подчеркнул глава СПЧ.