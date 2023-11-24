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13:07, 24 ноября 2023Россия

Анонсирована встреча Путина с членами СПЧ

Песков анонсировал встречу Путина с членами СПЧ в декабре

Фото: Михаил Метцель / POOL / ТАСС

Президент России Владимир Путин в декабре проведет встречу с членами Совета по правам человека (СПЧ). Ее анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Традиционно с СПЧ президент встречается. Традиционно он это делает в декабре. Будет это и в этом декабре», — сказал Песков. Он пообещал проинформировать о точных сроках встречи и ее участниках.

В прошлом году глава государства встречался с членами СПЧ 7 декабря. Песков тогда заявлял, что никакого стоп-листа вопросов на встрече с членами президентского Совета нет и быть не может.

В ноябре 2022 года Путин обновил состав СПЧ. Он исключил из Совета Игоря Каляпина, Николая Сванидзе, Екатерину Винокурову, Александра Асмолова и Ивана Засурского. В состав Совета добавили десять новых членов, в том числе военного корреспондента Александра Коца и президента благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольгу Демичеву.

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      Анастасия Шейкина
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