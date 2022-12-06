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22:10, 6 декабря 2022Россия

В Кремле высказались о стоп-листе вопросов на встрече Путина с членами СПЧ

Песков заявил, что никакого стоп-листа вопросов на встрече Путина с СПЧ быть не может
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Никакого стоп-листа вопросов на встрече президента России Владимира Путина с членами Совета по правам человека (СПЧ) нет и быть не может. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Никакого стоп-листа не может быть», — высказался он, комментируя сообщения о том, что на встрече Путина с правозащитниками якобы есть некий стоп-лист тем.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что члены СПЧ — «все люди очень волевые, которые себя проявили в своих областях, и это люди, которые ни на какой стоп-лист смотреть не будут, выполняя свои функции».

Ранее пресс-служба Кремля анонсировала проведение в среду, 7 декабря, встречи Владимира Путина с правозащитниками. Заседание пройдет в формате видеоконференции. Члены СПЧ расскажут о своей работе в 2022 году, в частности, о различных аспектах правозащитного содействия проведению спецоперации и интеграции новых регионов.

Член СПЧ Павел Гусев заявлял, что Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека обсудит вопросы судебной системы и СМИ.

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Марина Совина
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